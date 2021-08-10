Samsunspor'dan orta sahaya Diomande

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Ismael Diomande ile anlaşmaya vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncu Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.
28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Konyaspor formasıyla 16 maçta 1 gol attı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncu Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.
28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Konyaspor formasıyla 16 maçta 1 gol attı.