Samsunspor'dan orta sahaya Diomande

Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Ismael Diomande ile anlaştı.

Haber; AA
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Samsunspor'dan orta sahaya Diomande
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10 Ağustos 2021 21:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncu Ismael Diomande ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncu Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Konyaspor formasıyla 16 maçta 1 gol attı.


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