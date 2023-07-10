Samsunspor'dan Hulk açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferde adı geçen Hulk ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, Brezilyalı yıldız için yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;



"Söz konusu Hulk transferine kulübü çok para istiyor. Atletico Mineiro, 5-6 milyon euronun altına vermeyiz diyor. Ben teklifimi ilettim. Hulk için 2 milyon euro vereyim dedim olmaz dediler. Eğer verdiğim teklifi kabul ederlerse hemen alalım. Aksi halde bu transfer mümkün değil."



SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR



Brezilya'da Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki sambacının kontratı 2024'te bitiyor.



Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta, 11 gol attı.



