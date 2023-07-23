Samsunspor'dan Galatasaray'ın yıldızlarına kanca!

Galatasaraylı iki futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan gelecek haberi bekliyor.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun iki oyuncuyu da takımında görmek istediği, başkan Yüksel Yıldırım'ın da bu transferleri gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Eroğlu her iki oyuncuyla da bizzat görüştü. Taylan Antalyalı, Adana Demirspor'la da görüşme halindeydi.
Ancak Güney ekibinin Dorukhan'la anlaşmasıyla Taylan'ın Samsun yolu açılmış oldu.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun iki oyuncuyu da takımında görmek istediği, başkan Yüksel Yıldırım'ın da bu transferleri gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Eroğlu her iki oyuncuyla da bizzat görüştü. Taylan Antalyalı, Adana Demirspor'la da görüşme halindeydi.
Ancak Güney ekibinin Dorukhan'la anlaşmasıyla Taylan'ın Samsun yolu açılmış oldu.