Samsunspor'dan Galatasaray'ın yıldızlarına kanca!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, Samsunspor'un radarına girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan Galatasaray'ın yıldızlarına kanca!
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23 Temmuz 2023 12:11
Galatasaraylı iki futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan gelecek haberi bekliyor.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun iki oyuncuyu da takımında görmek istediği, başkan Yüksel Yıldırım'ın da bu transferleri gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Eroğlu her iki oyuncuyla da bizzat görüştü. Taylan Antalyalı, Adana Demirspor'la da görüşme halindeydi.

Ancak Güney ekibinin Dorukhan'la anlaşmasıyla Taylan'ın Samsun yolu açılmış oldu. 

 
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