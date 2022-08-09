Samsunspor'dan forvete takviye!

Samsunspor, Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan forvete takviye!
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09 Ağustos 2022 16:35
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu Douglas Tanque ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

 

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