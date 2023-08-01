Samsunspor'dan flaş transfer!

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.
Samsunspor son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile anlaştığını açıkladı.
Başarılı oyuncu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtilirken oyuncunun bu gece yarısı Samsunspor'a geleceği ifade edildi.
Samsunspor son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile anlaştığını açıkladı.
Başarılı oyuncu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtilirken oyuncunun bu gece yarısı Samsunspor'a geleceği ifade edildi.