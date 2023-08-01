Samsunspor'dan flaş transfer!

Samsunspor son olarak Juventus forması giyen Mohamed Ihattaren ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor'dan flaş transfer!
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01 Ağustos 2023 20:01
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 20:02
Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Samsunspor son olarak Juventus FC forması giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile anlaştığını açıkladı. 

Başarılı oyuncu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtilirken oyuncunun bu gece yarısı Samsunspor'a geleceği ifade edildi.

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