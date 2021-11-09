Samsunspor'dan fidan kampanyasına destek

Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye için 84 milyon fidan kampanyasına Samsunspor'dan destek geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'dan fidan kampanyasına destek
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09 Kasım 2021 17:00
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye için 84 milyon fidan kampanyasına 1965 adet fidanla destek verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Geleceğe Nefes Oluyoruz kampanyası başlattığı ve "84 milyon için üçer fidan, toplam 252 milyon fidan dikerek dünyaya nefes oluyoruz ve sizleri de 11 Kasım'da şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz." çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Samsunspor'un kampanyaya 1965 fidanla destek olacağı bildirilen açıklamada, Samsun'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliğinin 11 Kasım Perşembe günü Atakum'da yapılacağı belirtilerek, tüm kırmızı-beyazlı taraftarlar fidan dikmeye davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün kuruluş tarihi olan 1965'e atıfta bulunarak kampanyaya destek vermesi dikkati çekti.


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