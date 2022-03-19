Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında play-off mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Muzaffer Bilazer'in ekibi BB Erzurumspor ile Fuat Çapa'nın ekibi Yılport Samsunspor karşılaştı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta, Yılport Samsunspor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekibin gollerini 19. dakikada Osman Çelik, 45. dakikada ise Hasan Kılıç penaltıdan kaydederken. ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Süleyman Koç'tan geldi.
Bu sonuçla rakibinden 1 maç eksik oynayans 7. sıradaki Samsunspor puanını 42'ye yükseltirken, 6. sıradaki BB Erzurumspor 44 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor evinde Bandırmaspor'u ağırlarken, BB Erzurumspor deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta, Yılport Samsunspor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekibin gollerini 19. dakikada Osman Çelik, 45. dakikada ise Hasan Kılıç penaltıdan kaydederken. ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Süleyman Koç'tan geldi.
Bu sonuçla rakibinden 1 maç eksik oynayans 7. sıradaki Samsunspor puanını 42'ye yükseltirken, 6. sıradaki BB Erzurumspor 44 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor evinde Bandırmaspor'u ağırlarken, BB Erzurumspor deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak.