Samsunspor'dan, Erzurum'da kritik galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olan Yılport Samsunspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'dan, Erzurum'da kritik galibiyet
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19 Mart 2022 18:13
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında play-off mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Muzaffer Bilazer'in ekibi BB Erzurumspor ile Fuat Çapa'nın ekibi Yılport Samsunspor karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta, Yılport Samsunspor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekibin gollerini 19. dakikada Osman Çelik, 45. dakikada ise Hasan Kılıç penaltıdan kaydederken. ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Süleyman Koç'tan geldi.

Bu sonuçla rakibinden 1 maç eksik oynayans 7. sıradaki Samsunspor puanını 42'ye yükseltirken, 6. sıradaki BB Erzurumspor 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor evinde Bandırmaspor'u ağırlarken, BB Erzurumspor deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak.

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