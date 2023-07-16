Samsunspor'dan Bakambu için transfer açıklaması

Süper Lig transfer haberleri: Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Cedric Bakambu, ilk transfer görüşmesini yaptığımız oyuncu, 1.2 milyon Euro teklif ettik, kabul ederse seve seve alırım." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan Bakambu için transfer açıklaması
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16 Temmuz 2023 12:19
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 14:46
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme gelen Cedric Bakambu ve Muhammed Ihattaren transferleriyle ilgili konuştu.

Yıldırım, Bakambu için, "Cedric Bakambu, ilk transfer görüşmesini yaptığımız oyuncu, 1.2 milyon Euro teklif ettik, kabul ederse seve seve alırım." sözlerini kullandı.

Yüksel Yıldırım, Ihattaren için de, "Ihattaren'le görüştük, olur olmaz bilemiyoruz." sözlerini sarf etti. (Samsun Halk Gazetesi)

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