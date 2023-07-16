Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme gelen Cedric Bakambu ve Muhammed Ihattaren transferleriyle ilgili konuştu.



Yıldırım, Bakambu için, "Cedric Bakambu, ilk transfer görüşmesini yaptığımız oyuncu, 1.2 milyon Euro teklif ettik, kabul ederse seve seve alırım." sözlerini kullandı.



Yüksel Yıldırım, Ihattaren için de, "Ihattaren'le görüştük, olur olmaz bilemiyoruz." sözlerini sarf etti. (Samsun Halk Gazetesi)



