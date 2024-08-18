Samsunspor'dan Ali Koç'a 'geçmiş olsun' mesajı

Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'dan Ali Koç'a 'geçmiş olsun' mesajı
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18 Ağustos 2024 10:03
Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor, Ali Koç'un uğradığı saldırı sonrası 'geçmiş olsun' paylaşımı yapan ilk Süper Lig kulübü oldu.
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