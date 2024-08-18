Samsunspor'dan Ali Koç'a 'geçmiş olsun' mesajı

ürk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Samsunspor, Ali Koç'un uğradığı saldırı sonrası 'geçmiş olsun' paylaşımı yapan ilk Süper Lig kulübü oldu.

Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.Kulüpten yapılan açıklamada;