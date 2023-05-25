Samsunspor'dan 3 hamle; 1'i Galatasaray'dan

Samsunspor 11 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri döndü. Sezonu ilk sırada tamamlayan ve şampiyonluğa uzanan Karadeniz Ekibi Süper Lig için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.Sezonun ilk devresinde Sivasspor forması giyen ve ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Dia Saba ile ilk görüşme gerçekleşti. Başkan Yüksel Yıldırım'ın facetime üzerinden bizzat görüşme yaptığı İsrailli futbolcunun talepleri dinlendi.Henüz anlaşma noktasında bir durum söz konusu olmazken, tarafların ilerleyen günlerde yeniden temas kurması bekleniyor.Samsunspor'un gelecek sezon kaleye ise yerli bir oyuncu transfer etmek istiyor. Fanatik'ten Yakup Çınar'ın ulaştığı bilgiye göre; Günay Güvenç'le ilgilenen Karadeniz ekibinin hedefindeki isim Okan Kocuk. Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda Samsunspor Galatasaray'la sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.Bu sezon Muslera'nın cezalı ve sakat olduğu haftalarda başarıyla Sarı-Kırmızılı formayı giyen Okan Kocuk'un da direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.Öte yandan Samsunspor, Ankaragücü forması giyen sağ bek Kévin Malcuit'le de ilgileniyor.