Samsunspor'da Yalçın Kılınç ile yollar ayrıldı

Samsunspor'da sözleşmesi sona eren Yalçın Kılınç, gelecek sezon takımda yer almayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'da Yalçın Kılınç ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2021 16:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren Yalçın Kılınç, takımdan ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı takımın defans oyuncusu Yalçın Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Samsunspor'a veda etti.

Samsunspor ile sözleşmenin sonuna geldiğini belirten 32 yaşındaki Yalçın, "Acısıyla tatlısıyla 2 sezonu geride bıraktık. Burada olduğum süre zarfında terimin sonunu kadar mücadele edip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte çalıştığım herkese taraftarımıza teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Samsun temsilcisinde bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Yalçın, bir gol atmıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.