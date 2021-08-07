Samsunspor'da transfer: Alen Melunovic

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i transfer etti.

Haber; AA
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Samsunspor'da transfer: Alen Melunovic
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07 Ağustos 2021 16:07
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Sırbistan 1. Ligi'nde Napredak Krusevac forması giyen Sırp forvet Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.


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