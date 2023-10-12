Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı

RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 16:22
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Markus Gisdol, Antalya'da bir otelin sahasında takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınma koşusu ve denge hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı süren Marc Bola katılmazken Taylan Antalyalı takımdan koşu yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery