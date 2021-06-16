Samsunspor'da Tamer Tuna sesleri

Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla ediyor. Bir yandan transfer çalışmaları bir yandan da yeni hoca arayışlarını sürdüren Başkan Yüksel Yıldırım, teknik direktör konusunda acele etmiyor. Ertuğrul Sağlam'la vedalaştıktan sonra Tolunay Kafkas ve İbrahim Üzülmez ile bir araya gelen Samsunspor'un patronu, bu iki isimle anlaşma sağlayamadı.



PROFİLİ TARİF ETTİ



Başkan Yıldırım, "Samsunspor'u bu sene şampiyonluk hedefi ile oynatacak ve geleceğini hazırlayacak deneyimli ve de gençlere önem veren bir teknik direktör ile çalışmak için arayışlarımıza başlamış bulunmaktayız" açıklamasıyla, nasıl bir teknik adam profili istediğini net bir şekilde belirtmişti. Bu nedenle Yıldırım'ın, Samsunspor'u genç ve başarıya aç bir teknik direktöre emanet etmeye hazırlanıyor.



TARAFTAR SICAK BAKIYOR



Geçtiğimiz hafta Tamer Tuna ile telefonda görüşen Başkan Yüksel Yıldırım'ın, genç teknik adamla yüz yüze de bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında. Kırmızı-Beyazlı taraftarların Tamer Tuna ismine sıcak bakması, Başkan Yüksel Yıldırım'ı bu isme yönlendiriyor. Tamer Tuna geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Başkan Yüksel Yıldırım'la telefonda görüştüğünü kabul etmiş, sadece fikir alışverişinde bulunduklarını söylemişti. Öte yandan İsmail Kartal'ın adı da son günlerde Samsunspor kulislerinde konuşulmaya başlandı. Haber: Ergin Caner Cabbar



Kaynak: Hedef Halk







