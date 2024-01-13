Samsunspor'da Sivas öncesi eksik var!

Samsunspor, Süper Lig'de pazar günü Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Sivas öncesi eksik var!
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13 Ocak 2024 14:46
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, EMS Yapı Sivasspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, EMS Yapı Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

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