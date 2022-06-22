Samsunspor'da sağlık kontrolleri sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular Gaetan Laura, Hasan Kılıç, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Polat Yaldır ve kaleci Nurullah Aslan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları da gerçekleştirildi.





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