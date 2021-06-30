Samsunspor'da meşaleli kutlama

Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'da meşaleli kutlama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2021 23:42
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi etkinliği düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş İskelesi önünde toplanmaya başlayan binlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

Havanın kararmasıyla birlikte taraftarlar, kulübün kuruluş tarihi olan 1965 tane meşale yaktı.

Taraftarlar kutlamaların ardından dağıldı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.