Samsunspor'da koltuğa 3 aday var!

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Samsunspor, teknik direktörlük için Hikmet Karaman, Tolunay Kafkas ve Mustafa Kaplan'ı düşünüyor.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da koltuğa 3 aday var!
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06 Haziran 2021 15:32
Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayıran Yılport Samsunspor'da, teknik direktörlük koltuğu için bir çok isim gündeme gelmeye başladı.

Tolunay Kafkas ve Hikmet Karaman haberlerinin ardından son iddia Başkent'ten geldi. Ankara merkezli yayıncılık yapan sporanki.com spor haberleri sitesi, Samsunspor'un, geçen sezonun ilk devresinde Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan'ı düşündüğünü yazdı.

53 yaşındaki teknik adamla ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleşeceği iddia edildi. [Samsun Halk]


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