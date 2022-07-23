Samsunspor'da iki isim kiralık gitti

Samsunspor, Melih Okutan ve Guy Yameogo'yu Boluspor'a kiralık olarak gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da iki isim kiralık gitti
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22 Temmuz 2022 22:01
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Melih Okutan ile Guy Yameogo'nun Boluspor'a kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyucusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Yameogo'nun 1 yıllığına Boluspor takımına kiralandığı belirtilerek, verdikleri hizmetlerden dolayı sporculara teşekkür edildi.

Yameogo, 2020-2021 sezonunda Melih Okutan ise 2021-2022 sezonu başında takıma katılmıştı.

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