Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'na yeni sözleşme

Samsunspor, kulübü Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'na yeni sözleşme
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20 Mayıs 2023 19:23
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, başkan Yüksel Yıldırım, başkan vekili ve icra kurulu üyesi Veysel Bilen ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun İstanbul'da toplantılar yaptığı belirtildi.

İki günlük toplantılarda Süper Lig planlamasının yapıldığı ve A takımın yol haritasının belirlendiği vurgulanan açıklamada, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesinin de 3 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

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