Samsunspor'da hedef Karagümrük maçı

Yılport Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu.



Karagümrük maçını işaret eden Çapa, "Bizim adımıza çok önemli bir karşılaşma olacak. Sadece Karagümrük maçı değil, bundan sonra her maçımız çok önemli. Sıralamaya göre rakibimizle oynayacağız. Her takım birbirinden puan alabilecek düzeyde. Ki bizde öyleyiz. Karagümrük takımına bakacak olarak geçmişte iyi takımlarda oynamış oyuncuları var. Biz son 2 karşılaşma açıkçası hem iyi bir sonuç hem de istediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim galip geldiğimiz takdirde çok güzel şeyler olacağı aşikar. Bu karşılaşma bizim adımıza 3 puanlık değil, 6 puanlık bir karşılaşma. Yeni yılda yeni umutlarla güzel bir şekilde lige başlamak istiyoruz" dedi.



'KADROMUZA GÜVENİYORUZ'



Milli takımlara giden Ntcham, Nanu ve Kingsley ile ilgili de konuşan Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Ntcham bizim için son haftalarda da oynamış olduğu oyunla önemli bir oyuncu. Onlar gittiğinde oynayacak başka oyuncularımız da var. Onlar içinde bir şans olacak. Onlar da bu şanslarını en iyi şekilde değerlendirecektir. Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna tamamen konsantre olup, zamanımızı, konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu arkadaşlarımıza harcamamız gerekiyor. Biz elimizdeki mevcut kadroya güveniyoruz ve inanıyoruz. Kim ne yapabileceğini gösterdi. Üç maçta 7 puan aldığımız serilerimiz var. O açıdan bizim için önemli olan buradaki oyunculara sahip çıkmamız" diye konuştu.





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