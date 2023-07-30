Samsunspor'da hedef Josh Maja!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor golcü transferi için harekete geçti. Karadeniz ekibi, Bordeaux forması giyen Josh Maja'ya talip oldu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Samsunspor'da hedef Josh Maja!
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30 Temmuz 2023 11:39
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 11:40
Trendyol Süper Lig'de bu sezon adından söz ettirmek isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak G.Saray'dan Taylan Antalyalı'ya imza attıran Karadeniz ekibi, bu kez hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kırmızı-beyazlı ekibin gündemine gelen son isim ise Josh Maja oldu. Son olarak Bordeaux forması giyen 24 yaşındaki forvetle görüşmelerin başladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Maja'nın peşinde birçok takımın bulunduğu ve teklifleri değerlendireceği bildirildi.

BAŞKAN DEVREDE

Başkan Yüksel Yıldırım'ın da transfer için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Manchester City'de yetişen ve daha sonra Sunderland'e giden Maja, Bordeaux, Stoke ve Fulham formaları da giydi.

Geçen sezon Bordeaux'ta 41 maça çıkan genç oyuncu, 17 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. İngiltere doğumlu olan 24 yaşındaki forvet milli takım tercihini Nijerya'da yana kullanırken 1 kez forma şansı buldu. 1.81'lik forvetin milli takımda ise golü bulunmuyor.

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