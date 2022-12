Samsunspor'da hedef Bodrumspor galibiyeti

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'in 18. Haftası'nda deplasmanda oynayacakları Bodrumspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.



Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Bodrumspor ile 6 puan değerinde bir maça çıkacaklarına işaret etti.



Her iki takımın Süper Lig mücadelesi verdiğine dikkati çeken Eroğlu, "Bodrumspor baktığımızda lige yeni çıkmasına rağmen ilk yarıda önemli bir sezon geçiriyor. Onlarla aynı puandayız. Biz de tabii ki kendimizle yarışan takımlara karşı iyi sonuç almamız gerektiğini biliyoruz. Daha önce rakiplerimiz Pendikspor ve Keçiörengücü karşısında oynadığımız futbol ile bunu gösterdik. Bu maça da böyle gideceğiz ve tabii ki her maçta olduğu gibi kazanmak için oynayacağız." dedi.



Eroğlu, rakibin güçlü yanları olduğunu ve onları iyi analiz ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Ama asıl bizim gücümüz ve sahadaki performansımız önemli. İç saha, dış saha olarak ayırt etmiyorum ama kazanmaya gideceğimiz maçtan hedefimiz kesinlikle 3 puan ile dönmektir. Sekiz günde 3 maçlık bir periyodumuz var. Öncelikle maçlara tek tek bakmamız gerekiyor. Şu an önümüzdeki Bodrumspor maçına konsantre olduk. Önce bu maçı bir geçelim, sonraki maçları ona göre analiz yapacağız. İlk hedefimiz Bodrum'dan istediğimiz skor ile dönmektir. Oyuncularımızı öncelikle hem mental hem fiziksel hem de taktiksel olarak Bodrumspor maçına hazırlıyoruz. Bodrumspor maçını kazandığımız takdirde çok avantajlı bir hafta olacak bizim için."



Moryk Fofana ve Yusuf Emre Gültekin'in sakatlıktan yeni döndüğünü ve takıma katıldığını aktaran Eroğlu, "Yusuf Abdioğlu'nda sakatlıkla ilgili biraz problem var. Ali Ülgen'in de ayağında bir problem var. Durumları maç gününe kadar netlik kazanacaktır" diye konuştu.



Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde çalışan futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.









