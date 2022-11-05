Samsunspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik
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05 Kasım 2022 18:28
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor, Göztepe'yi sahasında yenerek bu sezon ilk defa üst üstte ikinci galibiyetini almak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Moryke Fofana kadroda yer almazken, kırmızı kart cezası biten Douglas Tanque'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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