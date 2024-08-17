Samsunspor'da Gaziantep FK öncesi tek eksik!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsunspor'da Gaziantep FK öncesi tek eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 14:04
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın görev yapacak. Bugün hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e gidecek Samsunspor, maç saatine kadar kampa girecek.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, Gaziantep FK'yı yenerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor.

Kırmızı beyazlı ekipte henüz lisansı çıkartılmayan Benito Raman, maçta yer almayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery