Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi

Yılport Samsunspor teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi
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20 Ekim 2021 17:10
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Çapa'nın, Samsunspor'un 23 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın başında olacağı öğrenildi.


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