Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi bitti

Samsunspor yönetimi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı. 51 yaşındaki teknik adam, TFF 1. Lig play-offlarına taşıdığı ve Altınordu'ya elendiği Samsunspor'daki 48 maçta 2.04 puan ortalaması yakaladı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile görüştüklerini söylerken, "Elimizde hazırlamış olduğumuz tüm teknik direktör adaylarımızla görüşüyorum. İbrahim Üzülmez de dahil. Acelemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile görüştüklerini söylerken, "Elimizde hazırlamış olduğumuz tüm teknik direktör adaylarımızla görüşüyorum. İbrahim Üzülmez de dahil. Acelemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.