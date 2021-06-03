Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi bitti

Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi bitti
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03 Haziran 2021 16:28
Samsunspor yönetimi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı. 51 yaşındaki teknik adam, TFF 1. Lig play-offlarına taşıdığı ve Altınordu'ya elendiği Samsunspor'daki 48 maçta 2.04 puan ortalaması yakaladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile görüştüklerini söylerken, "Elimizde hazırlamış olduğumuz tüm teknik direktör adaylarımızla görüşüyorum. İbrahim Üzülmez de dahil. Acelemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.



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