Samsunspor'da Emre Mor sesleri!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Emre Mor sesleri!
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27 Temmuz 2023 15:58
Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor, gözünü Fenerbahçe'nin milli futbolcusuna dikti.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Karadeniz Ekibi, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldızı Emre Mor'a talip oldu.  Emre Mor geçtiğimiz sezon, Fatih Karagümrük'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle sar-lacivertlilerin yolunu tutmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.


(Haber Kaynak: Samsun Gazetesi) 


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