Samsunspor'da Emre Mor sesleri!

Süper Lig takımlarından Yılport Samsunspor, gözünü Fenerbahçe'nin milli futbolcusuna dikti.
Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Karadeniz Ekibi, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldızı Emre Mor'a talip oldu. Emre Mor geçtiğimiz sezon, Fatih Karagümrük'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle sar-lacivertlilerin yolunu tutmuştu.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.
(Haber Kaynak: Samsun Gazetesi)
Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Karadeniz Ekibi, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldızı Emre Mor'a talip oldu. Emre Mor geçtiğimiz sezon, Fatih Karagümrük'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle sar-lacivertlilerin yolunu tutmuştu.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 42 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.
(Haber Kaynak: Samsun Gazetesi)