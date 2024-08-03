Samsunspor'da Emre Kılınç'ın alt çene kemiği kırıldı

Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı açıklandı.

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Samsunspor'da Emre Kılınç'ın alt çene kemiği kırıldı
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03 Ağustos 2024 18:42
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı kaydedildi.

Tecrübeli oyuncunun, Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılayacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

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