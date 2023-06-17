Samsunspor'da başkan yeniden Yüksel Yıldırım seçildi

Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da başkan yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
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17 Haziran 2023 16:54
Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Kongresi'nde Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen kongreye tek liste halinde giren Yıldırım, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda ise Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Fazlıhan Carus, Yaşar Çelik, Zahit Çetin, Alper Abdullah Engiz, Zafer Erdoğan, Abdurrahman Güngör, Fatih Hasbal, Serkan Kaya ve Arzu uslu yer aldı.

Yıldırım'ın iş seyahati nedeniyle katılmadığı seçimin ardından Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Uslu, dernek üyelerine teşekkür etti.

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