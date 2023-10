Samsunspor'da 3 puan sözü

Lige kötü bir başlangıç yapıp 1 puanla son sırada kalan Yılport Samsunspor, milli arada yeni teknik direktörü Gisdol yönetiminde Antalya'da moral ve güç depoladı.



Kampı tamamlayan kırmızı-şimşekler, evindeki Başakşehir maçına kilitlendi. Gisdol'un kampta yaptığı ilk hamle, taktikte 4-4-2'ye geçiş oldu. Alman çalıştırıcının, bundan sonraki maçlara çift forvetle çıkarak, takımın hücum gücünü sahaya yansıtması bekleniyor. Tecrübeli hoca, oyuncularından sahada maksimumu vermelerini istedi.



''ÇOK GÜZEL MAÇLAR OYNAYACAĞIZ''



Futbolcularını geride kalan maçlara motive etmeye çalışan Alman teknik adam, taraftarlara da galibiyet sözü verdi.



Gisdol, "Artık geçmişte olan her şey geride kaldı. Taraftara şunun sözünü verebilirim, yüzde yüzümüzü vereceğimizi onlar da bilsin. Oyuncularımız da her zaman her maçta sahada yüzde yüzünü verecekler. Taraftarımız da bunu sahada fark edecek. Onların desteğiyle beraber çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum" dedi.



Antalya'da günde çift antrenmanla lige hazırlanan Yılport Samsunspor, Başakşehir maçında mutlak galibiyet hedefliyor.