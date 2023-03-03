Samsunspor'da 3 eksik!

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.



Ligde 13 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puan topladı. Haftaya 44 puanlı lider Eyüpspor'un 2 puan gerisinde 42 puanla ikinci sırada giren Samsun ekibi, Çaykur Rizespor'u yenerek liderliğe yükselmek istiyor.



Samsunspor'da Muhammet Ali Özbaskıcı, Berk Taşkın ve Barış Alıcı sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almıyor.



Adanaspor'dan transfer edilen Youssef Ait Bennasser'ın ise maç forma giymesi bekleniyor.





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