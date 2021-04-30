Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tesi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 19:33
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Ankaraspor maçı öncesinde futbolcuların PCR testinden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu, oyuncuların genel sağlık durumunda sorun bulunmadığı, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.