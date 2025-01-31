Samsunspor'da 2 eksik! 4 isim de sınırda!

Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samsunspor'da 2 eksik! 4 isim de sınırda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 13:12
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir'i yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kırmızı-beyazlı takımda sakat olan Emre Kılınç ve kart cezalısı Landry Dimata bu maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazanmıştı. 

- 4 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery