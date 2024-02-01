Samsunspor'da 1 eksik, 1 belirsiz!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da Gaetan Laura bu maçta forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da 1 eksik, 1 belirsiz!
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01 Şubat 2024 12:01
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Samsun ekibi, topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 4 haftada yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından Samsun'a dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı bulunan Gaetan Laura ise bu maçta kadroda yer almayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

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