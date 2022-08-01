Samsunspor, Çorum FK ile karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hazırlık maçında Çorum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Çorum FK ile karşılaşacak
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01 Ağustos 2022 19:33
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçı oynayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor, 4 Ağustos Perşembe günü Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

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