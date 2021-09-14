Samsunspor, Bursaspor'a konuk olacak

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor, 15 Eylül Çarşamba deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Bursaspor'a konuk olacak
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14 Eylül 2021 15:14
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor, 15 Eylül Çarşamba deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde ilk haftayı bay geçen Yılport Samsunspor, yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı, 6 puan topladı.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Gökhan Karadeniz, Barış Başdaş, Cihan Kahraman ve Vukan Savicevic, Bursaspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.


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