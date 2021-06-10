Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Brahim Darri ile anlaştı.

Haber; AA
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Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı
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10 Haziran 2021 12:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta görev almıştı.


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