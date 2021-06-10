Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta görev almıştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta görev almıştı.