Samsunspor Boli'nin sözleşmesini dondurdu

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Kevin Boli'nin sözleşmesini dondurdu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor Boli'nin sözleşmesini dondurdu
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09 Şubat 2022 01:15
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Kevin Boli'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Kevin Boli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sezon sonuna kadar dondurulduğu belirtildi.

Antrenmanlarına Samsun'da devam edecek tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin, gelecek sezondan itibaren kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

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