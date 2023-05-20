Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.
Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.
Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.