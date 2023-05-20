Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı
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20 Mayıs 2023 17:04
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 17:50
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.

Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.

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