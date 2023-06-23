Samsunspor Basketbol Takımı'nda Süper Lig kutlaması

Türkiye Sigorta Erkek Basketbol Süper Lig'ine yükselen Yılyak Samsunspor, şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor Basketbol Takımı'nda Süper Lig kutlaması
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23 Haziran 2023 17:54
Son güncelleme 23 Haziran 2023 17:55
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Semt77 Yalovaspor'u yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yılyak Samsunspor Basketbol Takımı, başarısını şehir turu atarak kutladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu yapan Yılyak Samsunspor Basketbol Takımı oyuncularına taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyu oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreninde ise basketbolcular ile taraftarlar, play-off şampiyonluğunu kutladı.

 

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