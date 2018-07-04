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Samsunspor Başkanı Uyanık: "Başarmamak mümkün değil"

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni başkan İsmail Uyanık göreve gelmesinin ardından camiaya umut dolu mesajlar verdi.

Kaynak: DHA
Samsunspor Başkanı Uyanık: 'Başarmamak mümkün değil'
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04 Temmuz 2018 17:22
Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, "Artık takımımızın arkasında kocaman bir şehir, yöneticileri ve taraftar var. Burada başarmamak mümkün değil" dedi.

Samsunspor'un yeni Başkanı İsmail Uyanık, TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan kulüplerinin arkasında, kentin ciddi desteği olduğunu söyledi.

Uyanık, arkalarındaki bu destekle, kulübü hak ettiği yere getireceklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını zaman zaman ziyaret ediyorum. Ben çok moral aldım. Bizim zamanımızda eskiden, böyle Samsunspor sevgisi ile dolu başkanlar yoktu. Hem formalar hem de amblemler var odalarında. Hepsi ilçelerine sportif anlamda yatırımlar yapıyor. Takımımızın arkasında kocaman bir şehir, yöneticileri ve taraftar var. Burada başarmamak mümkün değil. Samsunspor, Samsun'un en büyük kazancıdır. Takımımız bugün siyasileri ve kentin yönetimini kazanmıştır. Samsun'da artık bir yardımlaşma geleneği var. Bu çok önemli" şeklinde konuştu.

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