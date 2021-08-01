Samsunspor, Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı
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01 Ağustos 2021 16:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

Barış Başdaş, Türkiye'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.


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