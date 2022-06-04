Samsunspor, Arvydas Novikovas'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas ile anlaşmaya vardı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 31 yaşındaki Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Litvanyalı oyuncu, geçen sezon 8 gol atma başarı göstermişti.



Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün hafta içi prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ersan Parlatan ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.





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