Samsunspor, Arnavutluk'tan transfer yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensip anlaşmasına vardı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.



Sol kanat oyuncusu Çinari, geçen sezon ligde 22 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.



