Samsunspor, Arnavutluk'tan transfer yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor transfer açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Arnavutluk'tan transfer yaptı
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03 Haziran 2021 17:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Çinari, geçen sezon ligde 22 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.

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