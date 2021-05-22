Samsunspor Altınordumaçı canlı şifresiz ile (TRT Spor izle)

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FİNAL YOLUNDA SON ADIM! 💪



🏆 TFF 1. Lig Play-Off

🆚 @Samsunspor

🗓 22 Mayıs 2021

⏱️ 21:00

🏟️ Samsun 19 Mayıs Stadyumu

📺 beIN Sports HD 1, TRT Spor#BaşarıGelecek pic.twitter.com/TY0vXtUB7b



— Altınordu FK (@AltinorduFK) May 21, 2021

Samsunspor - Altınordu karşılaşması için nefesler tutuldu ve taraftarlar stadyumlara gidemediği için ekranları başında maçı izlemeyi bekliyor. Kritik maç öncesi iki takım da hazırlıklarını yaptı ve maç saati bekleniyor.Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor - Altınordu maçı saat 21:00'de başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Samsunspor - Altınordu maçı 22 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak.İki takımın karşı karşıya geldiği ilk maçı Altınordu sahasında 1-0 kazanmıştı. İkinci maçta Samsunspor ile Altınordu kıyaıya bir mücadelenin içine girecek. Peki Samsunspor - Altınordu maçı saat kaçta başlayacak? Samsunspor - Altınordu hangi kanalda yayınlanacak canlı yayın beklentisi bulunuyor.İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında sahasında Altınordu ile karşılaşacak Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Altınordu maçını geçip finale adımızı yazdıracağımıza inanıyorum." dedi.Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Altınordu ile oynanan ilk maçta son dakikalarda yakaladıkları penaltıyı gole çeviremedikleri için avantaj kaçırdıklarını söyledi.Futbolun ince çizgiler üzerine gidip gelen bir oyun olduğuna işaret eden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maçı 1-1'e getirseydik ikinci maç için bugünden daha fazla umutlu olacaktık ama bu fırsatı değerlendiremedik. Bizim takımımızın kalitesi, oyuncularımızın istediği, arzusu ve karakteri bu skorun üstesinden gelecek seviyededir. Artık çok fazla söze gerek yok her şey oyuncularımızın elinde. Ben oyuncularımızın cumartesi günü kendilerine yakışan oyunu sahaya koyacaklarına, iyi mücadelenin yanına güzel futbolu ekleyeceklerine ve bizi önce finale sonrasında Süper Lig'e çıkaracaklarına inanıyorum."Takımda İlyas Kubilay Yavuz'un hafif sakatlığı bulunduğunu aktaran Sağlam, "Tomane ilk defa takımla çalışmalara katıldı. Onun durumunu da gözlemleyeceğiz. Ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum, Altınordu maçında kim oynarsa oynasın herkes birbirine destek olacak ve bu maçı geçip finale adımızı yazdıracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.Tecrübeli oyuncu Mucahit Albayrak ise play-off ilk maçında 1-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Bu sonuç bizim için kötü oldu. Tur atlamak zor gibi gözükse de ben finale adımızı yazdıracağımıza inanıyorum. Kaliteli bir takıma sahibiz ve iyi bir taraftarımız var. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanıp, finale çıkacağız." şeklinde konuştu.Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü sahasında Altınordu ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular, pas çalışması ile ısınma, 4'e 4 jokerli oyun ve 5'e 5 yarı sahada oyun çalışması yaptı. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Yasin Öztekin takımdan ayrı koşu yaptı.Play-off'a kalan ekiplerden Yılport Samsunspor'la iki maçta da berabere kaldıklarını, Altay ve İstanbulspor'u da iki müsabakada da yendiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:"Bu takımlara karşı bir üstünlüğümüz var. Şu anda yükselen bir grafiğimiz var. Takım ve bireysel performans anlamında çok güçlü durumdayız. Samsunspor maçı iç ve dış saha olmak üzere iki aşamalı olacak. Rakibimiz bu ligin önemli oyuncularından kurulu, çok güçlü bir hücum hattı var."Eroğlu, Samsunspor karşısında ilk maçta avantajlı bir skor almak istediklerini belirterek, "Kolay değil, zor ama biz zoru başaracak güçteyiz." diye konuştu.Play-off'a kalarak birinci hedefi gerçekleştirdiklerini kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak tabii ki. Bunun için 3 maç var önümüzde. Öncelikle Samsunspor'u geçmek zorundayız. Önümüzdeki 2 maç biraz daha kontrollü geçebilir ama final maçında kazananın şampiyon olacağı bir karşılaşma olacak. Biz 51 yıl önce bu ligde oynamışız. Hedefimiz önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum."Süper Lig'e çıkmaları halinde orada da başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "Bunu Türk çocuklarımızla başaracağımızı düşünüyorum. Oyun sistemimiz, planımız ve organizasyonumuz bizim en büyük gücümüz. İlk hedef tabii ki Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.