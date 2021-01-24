Samsunspor, Altay'ı son dakikalarda yıktı!

TFF 1. Lig'in 18. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren gol 86. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 36 puanla 2. sıraya yükselirken, Altay da 32 puanla 4. sırada yer aldı.
İki takımın ligin ilk yarısındaki karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren gol 86. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 36 puanla 2. sıraya yükselirken, Altay da 32 puanla 4. sırada yer aldı.
İki takımın ligin ilk yarısındaki karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.