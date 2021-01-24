Samsunspor, Altay'ı son dakikalarda yıktı!

TFF 1. Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi veren Samsunspor konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Altay'ı son dakikalarda yıktı!
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24 Ocak 2021 21:00
TFF 1. Lig'in 18. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren gol 86. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 36 puanla 2. sıraya yükselirken, Altay da 32 puanla 4. sırada yer aldı.

İki takımın ligin ilk yarısındaki karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

 



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