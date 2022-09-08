Samsunspor, Ali Kaan Güneren transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nden Ali Kaan Güneren'i kiraladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in satın olma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.



Bu sezon Süper Lig'de 3 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncunun 21 yaş altı ve ve A2 Türkiye Mili Takımı forması da giydiği kaydedildi.





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