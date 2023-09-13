Transferin hareketli kulübü Yılport Samsunspor, bombayı patlattı.



İMZA İÇİN GELDİ



Kırmızı-beyazlılar, Başkan Yüksel Yıldırım'ın uzun zamandır ilgilendiklerini söylediği ve tüm şartlarını zorladıklarını vurguladığı Paco Alcacer transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki İspanyol yıldız golcüyü imza atmak için İstanbul'a getirdi.



YILLIK 2.5 MİLYON EURO



Samsunspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli santrforla yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaştı. Alcacer; geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ta 35 maça çıktı. İspanyol santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.



ALCACER'İN KARİYERİ



2016 yılında Valencia'dan Barcelona'ya 30 milyon euro'ya transfer olan İspanyol forvet, 2018'de ise 21 milyon euro'ya Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Barcelona'da boy gösterdiği 50 maçta 15 gol-8 asistlik performans gösterirken, Borussia Dortmund'da ise 47 karşılaşmada 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA DA GELİYOR



Yılport Samsunspor Belçika ekibi Westerlo'dan Fenerbahçeli eski futbolcu Muhammed Gümüşkaya'yı da kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Geçen sezon başında Westerlo'ya transfer olan 22 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe altyapısından yetişti. Westerlo ile 2026'ya kadar kontratı bulunan genç maestro, geçen sezon 17 maçta 1 gol attı. Bu sezon takımının ilk 3 maçında sahaya çıkarken, 78 dakika süre alabildi. Son 3 karşılaşmada ise forma giyemedi.



