Samsunspor, Akhisar'da 4 gollü şov yaptı!

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, Samsunspor'u konuk etti.



Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gökhan Karadeniz, 60. dakikada Djedje, 84. dakikada İlyas Yavuz ve 90+4. dakikada penaltıdan Yasin Öztekin attı. Akhisarspor'un tek sayısını ise 88. dakikada Bertuğ Bayar kaydetti.



TFF 1. Lig'de üst üste 2. galibiyetini alan Samsunspor, 43 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez mağlup olan Akhisarspor ise 19 puanla 16. sırada yer buldu.



Samsunspor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise Menemenspor deplasmanında puan arayacak.



